Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 31.12.2025, um 22:14 Uhr wurde auf der Knappschaftsstraße in Gelsenkirchen-Ückendorf eine männliche Person nach einem medizinischen Notfall durch Rettungskräfte behandelt. Polizeibeamte waren zur Unterstützung der Rettungskräfte vor Ort. Bei einem 42-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, der sich im unmittelbaren Umfeld aufhielt, sollten die Personalien festgestellt werden. Er machte dazu jedoch keine Angaben und reagierte umgehend verbal aggressiv. Als er durch die Polizeibeamten nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, schlug und trat er nach den Beamten. Er konnte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde er zur Polizeiwache verbracht, wo seine Personalien festgestellt werden konnten. Er wurde vorläufig festgenommen. Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

