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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person in Homburg
Ortsteil Erbach

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026 gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der L118 (Robert-Bosch-Straße) zwischen Jägersburg und Homburg, in Höhe der Einmündung Steinbachstraße, ein Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten 19-jährigen Motorradfahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 21-jähriger Pkw-Fahrer von der Steinbachstraße in die Robert-Bosch-Straße ein, ohne die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers zu beachten. Es kam zur Kollision zwischen Motorrad, Motorradfahrer und dem Pkw, infolgedessen der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Am Pkw sowie Motorrad entstand Totalschaden.

Die L118 war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 4 Stunden voll gesperrt. Ein externer Unfallgutachter wurde beauftragt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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