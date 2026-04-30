Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person in Homburg

Ortsteil Erbach

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026 gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der L118 (Robert-Bosch-Straße) zwischen Jägersburg und Homburg, in Höhe der Einmündung Steinbachstraße, ein Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten 19-jährigen Motorradfahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 21-jähriger Pkw-Fahrer von der Steinbachstraße in die Robert-Bosch-Straße ein, ohne die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers zu beachten. Es kam zur Kollision zwischen Motorrad, Motorradfahrer und dem Pkw, infolgedessen der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Am Pkw sowie Motorrad entstand Totalschaden.

Die L118 war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 4 Stunden voll gesperrt. Ein externer Unfallgutachter wurde beauftragt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

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