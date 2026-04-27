Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Bargeld bei der Pizzeria "Original American Pizza"

Homburg Jägersburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich am 25.04.2026 gegen 04:45 Uhr unberechtigt Zugang in die Pizzeria "Original American Pizza" in der Saarpfalz-Straße 63 in 6624 Homburg/Ortsteil Jägersburg. In der Folge entwendet dieser Bargeld aus einer Registrierkasse.

Derzeit liegen keine konkreten Täterhinweise vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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