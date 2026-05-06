Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinweiler - Zwei leicht verletzte Polizisten nach tätlichem Angriff

Steinweiler (ots)

Gestern Abend gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei Wörth zu einer randalierenden Person in der Kreuzgasse in Steinweiler gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stürmte der 22-jährige Randalierer unvermittelt auf die Polizisten zu und versuchte diese mit geballten Fäusten zu schlagen. Die Beamten konnten die Schläge abwehren und den 22-Jährigen zu Boden bringen, wo er gefesselt wurde. Bei der Fesselung leistete der 22-Jährige weiterhin erheblichen Widerstand. Zudem beleidigte der 22-jährige Beschuldigte die eingesetzten Beamten fortlaufend. Durch den tätlichen Angriff wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter sowie der Beschuldigte selbst leicht verletzt. Da der Beschuldigte unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Als Ausgangssachverhalt konnte ermittelt werden, dass der 22-Jährige zu Besuch bei seinem Vater war und es im weiteren Verlauf des gestrigen Abends zu einem Streit zwischen den beiden kam, der in einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße endete. Hierdurch wurde der Vater des Beschuldigten ebenfalls leicht verletzt. Der 22-Jährige beschädigte zudem eine Wohnungstür, ein Kleinkraftrad und ein geparktes Auto. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde der 22-Jährigen im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

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