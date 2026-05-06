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POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Speiseölspur auf der Weinstraße mit aktuellen Reinigungsarbeiten

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Speiseölspur auf der Weinstraße mit aktuellen Reinigungsarbeiten
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Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am heutigen Tag kam es im Bereich der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach zu einer Fahrbahnverschmutzung durch Speisefett. Ein entsprechend zu Abtransport von solchen Abfällen berechtigter Lkw hatte seine Ladung nicht fachgerecht gesichert. Bei einem Bremsvorgang kippte eine der mit altem Speisefett/-öl befüllten Tonnen um und das Speisefett lief aus dem Lkw heraus auf die Fahrbahn. Durch in der Folge fahrende Autos wurde das Speiseöl im Bereich der Kreisverkehre Schweigen-Rechtenbach und in Richtung französischer Grenze verteilt. Aktuell wird die Fahrbahn mit einem Spezialfahrzeug einer Firma gereinigt. Neben Verbandsgemeinde, Polizei und Feuerwehr war/ist auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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