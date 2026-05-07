Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth/Kandel/Rheinzabern - Mehrere Kontrollen

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden im Dienstgebiet der PI Wörth mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. In dem Zeitraum von 07.30 Uhr bis 08.45 Uhr wurde in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurden zehn Verkehrsteilnehmer sanktioniert, die ihr Mobiltelefon widerrechtlich während der Fahrt benutzten, vier Verkehrsteilnehmer waren nicht ordnungsgemäß angegurtet und an zwei Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen. Auf der Bundesstraße 427 bei Kandel wurde am Übergang zur Landesstraße 549 in dem Zeitraum von 10.05 Uhr bis 11.25 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei 150 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 26 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Der Spitzenreiter war bei erlaubten 50 km/h mit 81 km/h unterwegs. An zwei Fahrzeugen wurden zudem Mängel festgestellt. In dem Zeitraum von 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr wurde eine weitere Geschwindigkeitsmessung in Rheinzabern in der Jockgrimer Straße durchgeführt. Bei dieser Messung waren drei Verkehrsteilnehmer zu schnell und ein Auto war falsch beladen.

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