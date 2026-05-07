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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Verletzte E-Scooter-Fahrerin

Kandel (ots)

Eine verletzte E-Scooter-Fahrerin resultierte aus einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen am Bahnübergang in der Lauterburgerstraße in Kandel. Gegen 05.00 Uhr stand eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin am geschlossenen Bahnübergang in der Lauterburgerstraße in Kandel. Als sich die Bahnschranken wieder öffneten, schob die 22-Jährige ihren E-Scooter diagonal über die Straße in Richtung Bahnhofstraße, um auf der rechten Seite ihre Fahrt fortzusetzen. Im selben Moment befuhr eine 56-jährige Mazda-Fahrerin die Lauterburgerstraße in Richtung Bahnhofstraße. Beim Überqueren des Bahnübergangs kollidierte die 56-Jährige aus bisher unbekannter Ursache mit der 22-Jährigen. Durch den Zusammenstoß landete die 22-jährige E-Scooter-Fahrerin auf der Windschutzscheibe der Mazda-Fahrerin und zog sich einen Knochenbruch und Abschürfungen zu. Der E-Scooter gelangte bei dem Unfall unter den Mazda und wurde komplett beschädigt. Die 22-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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