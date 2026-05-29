PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Warnung vor Schockanrufen!
Aktuell viele Betrugsversuche am Telefon

Geldern (ots)

Der Polizei in Geldern werden aktuell eine Vielzahl von Betrugsversuchen am Telefon mit der Masche "Schockanruf" registriert! Angeblich haben nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht und bräuchten dringend Geld, um nicht ins Gefängnis zu müssen! Sie können sicher sein, spätestens wenn es zu einer Geldforderung kommt, ist die Geschichte erstunken und und erlogen! Es handelt sich um Betrüger, die an Ihr Geld und Ihre Wertsachen kommen wollen!

Unter https://kleve.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-schockanrufe-enkeltrick

finden Sie Hinweise zu den Tricks der Betrüger und wie man Ihnen begegnen kann! (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren