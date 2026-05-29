POL-KLE: Geldern - Warnung vor Schockanrufen!
Aktuell viele Betrugsversuche am Telefon
Geldern (ots)
Der Polizei in Geldern werden aktuell eine Vielzahl von Betrugsversuchen am Telefon mit der Masche "Schockanruf" registriert! Angeblich haben nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht und bräuchten dringend Geld, um nicht ins Gefängnis zu müssen! Sie können sicher sein, spätestens wenn es zu einer Geldforderung kommt, ist die Geschichte erstunken und und erlogen! Es handelt sich um Betrüger, die an Ihr Geld und Ihre Wertsachen kommen wollen!
Unter https://kleve.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-schockanrufe-enkeltrick
finden Sie Hinweise zu den Tricks der Betrüger und wie man Ihnen begegnen kann! (sp)
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