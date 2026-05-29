Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Warnung vor Schockanrufen!

Aktuell viele Betrugsversuche am Telefon

Geldern (ots)

Der Polizei in Geldern werden aktuell eine Vielzahl von Betrugsversuchen am Telefon mit der Masche "Schockanruf" registriert! Angeblich haben nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht und bräuchten dringend Geld, um nicht ins Gefängnis zu müssen! Sie können sicher sein, spätestens wenn es zu einer Geldforderung kommt, ist die Geschichte erstunken und und erlogen! Es handelt sich um Betrüger, die an Ihr Geld und Ihre Wertsachen kommen wollen!

Unter https://kleve.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-schockanrufe-enkeltrick

finden Sie Hinweise zu den Tricks der Betrüger und wie man Ihnen begegnen kann! (sp)

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