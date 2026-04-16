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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad_ Kradfahrerin verletzt

Wetter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw wurde am 15. April, gegen 13:30 Uhr, eine 18-jährige aus Wetter verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die Wetteranerin mit ihrem Motorrad der Marke Honda auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bachstraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 62-jähriger aus Wetter mit seinem PKW Mercedes Benz in die Hauptstraße ein und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei übersah er das Motorrad, so dass es zur Kollision kam. Die 18-jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Feuerwehr erschien vor Ort und streute auslaufende Betriebsmittel ab.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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