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POL-EN: Wetter: Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad_ Kradfahrerin verletzt
Wetter (ots)
Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw wurde am 15. April, gegen 13:30 Uhr, eine 18-jährige aus Wetter verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die Wetteranerin mit ihrem Motorrad der Marke Honda auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bachstraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 62-jähriger aus Wetter mit seinem PKW Mercedes Benz in die Hauptstraße ein und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei übersah er das Motorrad, so dass es zur Kollision kam. Die 18-jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Feuerwehr erschien vor Ort und streute auslaufende Betriebsmittel ab.
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