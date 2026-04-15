Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Verdacht auf illegales Rennen_ Pkw verunfallt_ Kradfahrer flüchtig

Herdecke (ots)

Durch aufmerksame Zeugen wurde am 14. April, gegen 20:00 Uhr, in der Straße Rostesiepen ein vermeintlichen illegales Kraftfahrzeugrennen mit anschließendem Verkehrsunfall und Flucht gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein PKW der Marke Skoda und ein Kleinkraftrad der Marke Suzuki die Straße Rostesiepen (verkehrsberuhigter Bereich) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Plötzlich kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dort eine Mauer. Durch die Wucht des Aufprall wurde der PKW im Frontbereich erheblich beschädigt. Unmittelbar nach dem Unfall versuchten beide Unfallbeteiligten zunächst zu flüchten, der Fahrer des Pkw konnte dann aber durch eine Zeugin aufgehalten werden. Der männliche Fahrer des Kleinkraftrad schaffte es mit dem Kleinkraftrad zu flüchten und entfernte sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme und intensiven Ermittlungsarbeit erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer des PKW, ein 19-jähriger aus Herdecke, unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Herdecker kam zur weiteren Behandlung in ein gelegenes Krankenhaus. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeugführer des Kleinkraftrad Suzuki dauern an. Erste Hinweise zum Fahrzeugführer liegen bereits vor.

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