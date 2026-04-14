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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin_ Radfahrerin verletzt

Ennepetal (ots)

Verletzt wurde eine 42-jährige Radfahrerin aus Ennepetal bei einem Verkehrsunfall am 13. April, gegen 9:00 Uhr im Einmündungsbereich Hans-Sachs-Straße/Rüggeberger Straße. Nach ersten Erkenntnissen war ein 62-jähriger Breckerfelder mit seinem PKW der Marke VW auf der Hans-Sachs-Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Rüggeberger Straße abzubiegen. Dabei übersah er jedoch die von rechts kommende Radfahrerin. Es kam zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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