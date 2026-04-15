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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Vermisste Person gesucht - PKW gefunden

Ennepetal (ots)

Der 58-jährige Vermisste verließ seine Wohnung und ließ sämtliche persönliche Gegenstände einschließlich seines Mobiltelefons zurück. Sein einziges Auto wurde an der Zufahrt zur Ennepetalsperre in Breckerfeld vorgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Vermisste am 30.03.2026 letztmalig in seiner Wohnung gewesen. Der Vermisste lebt zurückgezogen und hat keine festen sozialen Kontakte. Der Vermisste ist nicht auf eine Medikamenteneinnahme angewiesen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet bzw. Opfer eines Unglücksfalls geworden ist. Aufgrund der Gesamtumstände führt die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises am heutigen Tag (15.04.) umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich der Ennepetalsperre durch.

Wer hat den Vermissten in den letzten Wochen gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Ein Foto des Vermissten gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/200744. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der 02333 9166-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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