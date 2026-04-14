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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Falscher Sparkassenmitarbeiter ruft an- Polizei soll Karte abholen

Schwelm (ots)

Ein falscher Sparkassenmitarbeiter meldete sich telefonisch am 13. April, gegen 17:00 Uhr bei einer 86-jährigen Schwelmerin. Er teilte ihr mit, dass eine ungewöhnliche Kontoabbuchung bevorstehe. Angeblich wolle ein Onlinehändler einen mittleren vierstelligen Betrag für eine Bestellung abbuchen. Um dies zu verhindern, müsse die Schwelmerin ihre kompletten Bankdaten angeben. Zusätzlich wäre die Polizei in Kenntnis gesetzt worden und ein Polizist würde zeitnah die dazugehörige EC Karte abholen. Nach dem Telefonat informierte die 86-jährige umgehend die Polizeiwache in Ennepetal. Kräfte der Polizei erschienen an der Wohnanschrift. Eine Abholung der Karte erfolgte nicht. Zu einem Schaden war es bei der Schwelmerin nicht gekommen.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang noch mal ganz deutlich:

   - Kein seriöser Bankmitarbeiter wird Sie jemals telefonisch nach 
     sensiblen Informationen fragen. Auch das Vorhalten oder Abholen 
     von Bankkarten oder Bargeld ist nicht üblich.
   - Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten, Passwörter oder TANs am 
     Telefon oder persönlich weiter.
   - Wenn Sie unsicher sind, beenden Sie das Gespräch umgehend und 
     rufen Sie Ihre Bank über die offiziell angegebene Telefonnummer 
     an, die auf Ihrer Bankkarte oder der Website zu finden ist.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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