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POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis/Breckerfeld: Kradauftaktveranstaltung an der Glörtalsperre - Viele Aktionsstände

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis/Breckerfeld: Kradauftaktveranstaltung an der Glörtalsperre - Viele Aktionsstände
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Ennepe-Ruhr-Kreis/Breckerfeld (ots)

Mit den ersten warmen Tagen in diesem Jahr beginnt für viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer die lang ersehnte Saison. Zur Kradauftaktveranstaltung der Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises sind somit alle herzlich eingeladen.

Die diesjährige Auftaktveranstaltung für die Kradsaison findet am 19. April zwischen 11:00 und 16:00 Uhr an der Glörtalsperre (Parkplatz Haus Glörtal) in Breckerfeld statt. Wie bereits im vergangenen Jahr dreht sich diese so wichtige Präventionsveranstaltung rund um das Thema Motorradsicherheit. Neben der Polizei werden auch zahlreiche Kooperationspartner wie u.a. die Johanniter Unfallhilfe, die Kreisverkehrswacht, der Katastrophenschutz oder das Technische Hilfswerk vor Ort sein und mit Interessierten sprechen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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