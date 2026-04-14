Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Zigarettenautomat in der Hegelstraße aufgebrochen

Schwelm (ots)

Ein Mitarbeiter einer Automatenfirma stellte am 13. April, gegen 13:15 Uhr in der Hegelstraße in Schwelm einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten fest. Der Automat wurde gewaltsam aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Wie viel Bargeld gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

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