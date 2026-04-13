Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Raubdelikt_ Täter entreißt Handy

Hattingen (ots)

Zu einem Raubdelikt kam es am 12. April, gegen 16:20 Uhr auf der Bochumer Straße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen war der Geschädigte fußläufig auf dem Gehweg der Bochumer Straße unterwegs. In einer Hand hielt er zu diesem Zeitpunkt sein Mobiltelefon. Plötzlich näherte sich von hinten der männliche Täter und entriss dem Geschädigten das Handy. Daraufhin flüchtete er sofort in Richtung Bochum. Folgende Täterbeschreibung liegt vor:

Der Täter soll circa 1,75 m groß gewesen sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine braune Hose. Seine Schuhe sollen schwarze Adidas Turnschuhe gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

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