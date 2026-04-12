Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer wird leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Gegen 15:10 Uhr am 11.04.2026 kam es im Kreuzungsbereich Lindenstraße und Loherstraße in Ennepetal-Voerde zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte der 27-jährige Motorradfahrer von der Breckerfelder Straße kommend nach links auf die Loher Straße abzubiegen. Hierbei übersah er die ihm entgegenkommende 42-jährige PKW Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der 27-Jährige leicht.

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