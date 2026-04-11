Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall beim Abbiegen

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026, gegen 18.30 Uhr, beabsichtigte ein 18-jähriger Schwelmer in seinem Pkw Hyundai außerhalb geschlossener Ortschaften nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei übersieht eine entgegenkommende 29-jährige Schwelmerin in deren Pkw Opel. Hierbei wird eine 18-jährige Beifahrerin des 18 Jährigen leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde nach Erstversorgung vor Ort einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst aus dem öffentlichen Straßenverkehr entfernt. (CLA)

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