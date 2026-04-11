Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss gefahren - Führerschein und Medikamente sichergestellt

Schwelm (ots)

Am 10.04.2026 um 14:20 Uhr kam einer Polizeistreife in Schwelm auf der Prinzenstraße ein Fahrzeug entgegen, dessen Fahrerin gerade einen Joint rauchte. Die Beamten hielten die Fahrerin, eine 36 Jahre alte Frau aus Ennepetal, an, um die Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol und Medikamenten führte. Außerdem wurden im Fahrzeug diverse verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden, die der Fahrerin nicht gehörten und unter das Arzneimittelgesetz und das Betäubungsmittelgesetz fielen. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein und die Medikamente wurden sichergestellt. Die Polizei hat nun zu den Verkehrsdelikten und zur Herkunft der Medikamente die Ermittlungen aufgenommen.(ASC)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell