Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Breckerfeld: Suche nach vermisstem Jungen
Breckerfeld (ots)
Aktuell sucht die Polizei nach einem vermissten 14-Jährigen. Er verließ seine Wohnanschrift in Breckerfeld am 10.04.2026 gegen 14:00 Uhr in bislang unbekannte Richtung. Wer aktuell Hinweise zu der vermissten Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0. Aktuelle Fotos und eine Personenbeschreibung gibt es unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/200424
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