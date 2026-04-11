POL-EN: Schwelm - leichtverletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

Schwelm (ots) - Über das Osterwochenende wurde in einen Transporter der Marke Mercedes eingebrochen und Werkzeug entwendet. Er stand das gesamte Wochenende über abgestellt auf dem Seitenstreifen an der Barmer Straße in Schwelm. Der Tatzeitraum beläuft sich mutmaßlich auf die Zeit zwischen dem 04.04. gegen 15:00 Uhr und dem 07.04. gegen 7:30 Uhr. Die Schiebetür des Fahrzeugs wurde aufgehebelt und mehrere Werkzeuge ...

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