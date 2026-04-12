Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad
Fahrer verletzt sich leicht
Hattingen (ots)
Am 11.04.2026 gegen 16:05 Uhr kam es in Hattingen-Holthausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Nach ersten Erkenntnisse beabsichtigte ein 62-jähriger PKW Fahrer von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße Zum Ludwigstal einzufahren. Hierbei übersah er den in Richtung Holthauser Straße fahrenden ebenfalls 62-jährigen Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen stürzte der Motorradfahrer und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurden mit dem Rettungswagen in ein örtlichen Krankenhaus transportiert. (tsc)
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