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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster wohlbehalten angetroffen

Breckerfeld (ots)

Die Polizei nimmt offiziell die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 14-Jährigen vom 10.04.2026 zurück. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte er wohlbehalten angetroffen werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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