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POL-EN: Breckerfeld: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster wohlbehalten angetroffen
Breckerfeld (ots)
Die Polizei nimmt offiziell die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 14-Jährigen vom 10.04.2026 zurück. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte er wohlbehalten angetroffen werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
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