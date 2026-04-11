POL-EN: Breckerfeld: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster wohlbehalten angetroffen

Schwelm (ots) - Am Freitag, den 10.04.2026, gegen 07.50 Uhr, beabsichtigte eine 44-jährige Schwelmerin in ihrem Pkw Kia in der Berliner Straße eine Grundstückseinfahrt zu verlassen, um in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah sie einen 32-jährigen Schwelmer, der die Grundstückseinfahrt auf dem Gehweg queren wollte. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 32 Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Er ...

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