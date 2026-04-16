Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht_ Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Ennepetal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr am 15. April, gegen 19:00 Uhr, ein blauer PKW, möglicherweise der Marke VW, einen Supermarktparkplatz an der Kölner Straße. Dabei fuhr der Pkw so nah an einer 57-jährigen aus Ennepetal vorbei, dass er sie touchierte und ihr über den Fuß fuhr. Danach hielt der Fahrer jedoch nicht an, sondern entfernte sich in unbekannte Richtung. Es soll sich um einen männlichen Fahrzeugführer im Alter zwischen 60 und 70 Jahren gehandelt haben. Bekannt ist noch, dass er graue Haare hatte.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu diesem Unfall machen kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0233391662100 melden.

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