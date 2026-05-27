Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Fahrradsturz

Erfurt (ots)

Gestern Abend (26.05.2026) zog sich eine Fahrradfahrerin bei einem Sturz in Erfurt schwere Verletzungen zu. Die 47-Jährige wurde gegen 23:40 Uhr im Bereich der Leipziger Straße Ecke Lübecker Straße auf der Fahrbahn liegend durch Ersthelfer aufgefunden. Bei dem Sturz zog sich die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das vermeintliche Sturzgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu einer möglichen Beteiligung Dritter machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5473-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0129816 entgegen. (SO)

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