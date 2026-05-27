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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

Vergangene Nacht (27.05.2026) konnte die Erfurter Polizei zwei Einbrecher auf frischer Tat stellen und vorläufig festnehmen. Die beiden 19- und 23-jährigen Männer verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einem Supermarkt in der Krämpfervorstadt. Sie stahlen mehrere Flaschen Alkoholika und Zigaretten im Gesamtwert von etwa 160 Euro. Anwohner beobachteten den Einbruch und wählten den Notruf. Bei Eintreffen der Streifenwagen versuchten die beiden Täter zu flüchten. Die Polizisten konnten die beiden Männer dennoch vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten das Beutegut sowie einen Schraubendreher und ein Cuttermesser. Auf ihrem Diebeszug haben sie in dem Markt einen Sachschaden von circa 5.000 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls mit einer Waffe. Eine Haftvorführung der Täter ist für den heutigen Nachmittag vorgesehen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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