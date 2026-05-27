PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungseinbruch im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Am Pfingstwochenende hatten es Einbrecher im Erfurter Norden auf eine Wohnung abgesehen. Im Tatzeitraum von Sonntag bis Montag öffneten die Unbekannten mit Gewalt eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Prager Straße. Anschließend flüchteten sie ohne etwas zu stehlen vom Tatort. Ob sie bei ihrer Tat gestört wurden ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 15:24

    LPI-EF: Verfassungsfeindliche Symbole im Skaterpark

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern (26.05.2026) wurde der Polizei ein verfassungsfeindliches Graffiti im Landkreis Sömmerda gemeldet. Unbekannte brachten die Schmiererei mit schwarzer Farbe auf einer Bank in einem Skaterpark in Großrudestedt auf. Mitarbeiter der Gemeinde entfernten die Farbe. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. (SO) ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 15:23

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach E-Bike-Diebstahl in Guthmannshausen

    Landkreis Sömmmerda (ots) - Zeugenaufruf nach E-Bike-Diebstahl in Guthmannshausen Am vergangenen Wochenende wurden in Guthmannshausen zwei E-Bikes gestohlen. Die beiden Geschädigten hatten ihre Fahrräder im Tatzeitraum vom 16.05.2026 circa 17:15 Uhr bis 18.05.2026 circa 21:00 Uhr an dem Kulturhaus in der Hauptstraße abgestellt. Bei den E-Bikes handelte es sich um ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:36

    LPI-EF: Werkzeug von Baustelle gestohlen

    Erfurt (ots) - Im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen hatten es Diebe in der vergangenen Woche auf eine Baustelle abgesehen. Im Tatzeitraum von Donnerstag (21.05.2026) circa 19:00 Uhr bis Freitag (22.05.2026) circa 06:30 Uhr verschafften sich Unbekannte mit Gewalt Zutritt zu der Baustelle. Anschließend stahlen sie diverse Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren