Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungseinbruch im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Am Pfingstwochenende hatten es Einbrecher im Erfurter Norden auf eine Wohnung abgesehen. Im Tatzeitraum von Sonntag bis Montag öffneten die Unbekannten mit Gewalt eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Prager Straße. Anschließend flüchteten sie ohne etwas zu stehlen vom Tatort. Ob sie bei ihrer Tat gestört wurden ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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