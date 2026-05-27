Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verfassungsfeindliche Symbole im Skaterpark
Landkreis Sömmerda (ots)
Gestern (26.05.2026) wurde der Polizei ein verfassungsfeindliches Graffiti im Landkreis Sömmerda gemeldet. Unbekannte brachten die Schmiererei mit schwarzer Farbe auf einer Bank in einem Skaterpark in Großrudestedt auf. Mitarbeiter der Gemeinde entfernten die Farbe. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. (SO)
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