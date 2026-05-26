Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Werkzeug von Baustelle gestohlen
Erfurt (ots)
Im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen hatten es Diebe in der vergangenen Woche auf eine Baustelle abgesehen. Im Tatzeitraum von Donnerstag (21.05.2026) circa 19:00 Uhr bis Freitag (22.05.2026) circa 06:30 Uhr verschafften sich Unbekannte mit Gewalt Zutritt zu der Baustelle. Anschließend stahlen sie diverse Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
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