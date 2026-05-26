LPI-EF: Werkzeug von Baustelle gestohlen

Erfurt (ots) - Freitagnachmittag (22.05.2026) kam es im Erfurter Ortsteil Moskauer Platz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 15:00 Uhr auf der Bukarester Straße unterwegs gewesen. Der Mercedes-Fahrer musste auf Höhe der Moskauer Straße verkehrsbedingt halten, dies bemerkte ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer zu ...

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