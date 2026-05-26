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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag (22.05.2026) verletzte sich ein betrunkener Radfahrer im Erfurter Umland. Der 48-Jährige war gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als er auf einer Kreuzung im Ortsteil Mittelhausen stürzte. Zeugen leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Hinzugerufene Polizisten stellten vor Ort fest, dass der Mann mit drei Promille deutlich alkoholisiert war. Der Mann wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem erfolgte eine Blutentnahme. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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