Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pedelec aus Auto gestohlen

Erfurt (ots)

Donnerstagnacht (21.05.2026) nutzten Diebe in der Erfurter Innenstadt eine günstige Gelegenheit. Die Unbekannten brachen zunächst einen VW auf, der in der Thomasstraße abgestellt gewesen war. Anschließend stahlen sie ein Pedelec der Marke Cube, zwei Rucksäcke, eine Fahrradtasche, Sportkleidung und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der Wert der Beute wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

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