Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorroller entwendet

Erfurt (ots)

In der Zeit vom 23.05.2026, 20:00 Uhr bis 24.05.2026, 11:00 Uhr entwendeten Unbekannte in der Straße Am Katzenberg einen schwarzen Motorroller (50cm³). Das Fahrzeug mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen 361 TXO wurde auf unbekannte Weise von einem öffentlichen Parkplatz im Wohngebiet entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens 127839/2026 beim ID Süd zu melden.

Zudem wird seitens der Polizei darauf hingewiesen, dass bei Mopeds eine zusätzliche Sicherung, z.B. mit Kettenschlössern, sinnvoll ist. Serienmäßige Zündschlösser bieten häufig nur einen begrenzten Diebstahlschutz. (MF)

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