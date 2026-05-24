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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchte Flucht vor Polizei endet mit mehreren Strafanzeigen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beabsichtigten die Beamten des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd im Bereich der Kranichfelder Straße einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Doch der Rollerfahrer gab Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Durch die schnelle Reaktion der Beamten konnte dies rechtzeitig verhindert und der Rollerfahrer gestoppt werden. Warum der 18-jährige Fahrer zu flüchten versuchte, wurde schnell klar. Er stand unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Doch damit nicht genug: wie sich herausstellte, war der Roller auch noch als gestohlen gemeldet. Den 18-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen und er musste schließlich nach Hause laufen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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