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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Dötlingen +++ Unfallverursacher ist alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 22. Mai 2026, kam es gegen 17:40 Uhr auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Dötlingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 64-jährige Fahrzeugführerin aus Bremen mit ihrem PKW die BAB 1 in Fahrtrichtung Osnabrück und übersah das Stauende. Hierbei fuhr sie auf das PKW-Anhänger-Gespann einer 32-Jährigen aus dem Landkreis Cuxhaven auf, wodurch diese leicht verletzt wurde.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin fest. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille.

Nach der Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Der Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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