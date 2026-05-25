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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Imbisseinbruch

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 21.05. auf den 22.05. suchten bisher unbekannte Täter einen Imbisscontainer in der Gothaer Straße zu Erfurt heim. Nachdem die Eingangstür den Hebelversuchen standhielt, wurde der Rollladen gewaltsam aufgeschoben und das dahinter liegende Ausgabefenster aufgehebelt. Zur tatsächlichen Beute konnte durch die 55jährige Geschädigte bisher keine Auskunft gegeben werden. Der entstandene Sachschaden von etwa 300 Euro wird den Beutewert jedoch bei Weitem überschreiten. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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