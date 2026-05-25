LPI-EF: Imbisseinbruch

Sömmerda (ots) - Am 22.05.2026 wurde in der PI Sömmerda ein Betrugsdelikt angezeigt. Einer 74-Jährigen wurde von unbekannten Tätern angeboten, per Telefon in Krypto-Währungen zu investieren. Dabei wurde sie aufgefordert eine App auf ihrem Computer sowie Mobiltelefon zu installieren. Hierdurch erlangten die Täter Zugriff auf die Kontodaten und schlossen im Namen der Geschädigten mehrere Kredite ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 90.000 Euro. Die Polizei rät ...

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