Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mülltonne verbrannt
Sömmerda (ots)
In der letzten Nacht verbrannte kurz nach Mitternacht in Elxleben a. d. Gera in der Karl-Marx-Straße eine Papiermülltonne. Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Der Sachschaden beträgt etwa 500 EU. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Sömmerda (Tel. 0361/5743 25100) zu melden.(TG)
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