Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sozia bei Motorradunfall schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag (26.05.2026) wurde eine 54-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Buttstädt schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhren eine 16-jährige Moped-Fahrerin und ein 63-Jähriger Motorrad-Fahrer kurz nach 16:00 Uhr die Niederreißener Straße. Der 63-Jährige beabsichtigte die 16-Jährige zu überholen. Die Moped-Fahrerin übersah diesen, setzte den Blinker und bog nach links in Richtung der Straße Am Teich ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Krafträder. Der 63-Jährige stürzte, wobei sich seine 54-jährige Sozia schwere Verletzungen zuzog und folglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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