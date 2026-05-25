Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs
Erfurt (ots)
Eine Streifenbesatzung ertappte am Sonntagnachmittag in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Im Bereich Juri-Gagarin-Ring kontrollierten die Beamten gegen 16:05 Uhr einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm schlug ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Damit war die Fahrt für ihn beendet und er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin hatte der Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz. Gegen den 20-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (FW)
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