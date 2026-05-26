PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen am Wochenende mehrere E-Scooter in Erfurt

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden drei E-Scooter in Erfurt gestohlen. Freitagnacht (22.05.2026) stahlen Unbekannte einen Scooter der Marke Segway. Dieser war in der Rigaer Straße abgestellt gewesen. Am Samstag (23.05.2026) schlugen Unbekannte in der Mainzer Straße zu. Die Diebe entwendeten den Scooter der Marke Xiaomi im Tatzeitraum von etwa 08:00 Uhr bis etwa 18:00 Uhr. Sonntagvormittag (24.05.2026) hatten es Unbekannte auf einen E-Scooter der Marke Evercross abgesehen, der am Hirschlachufer abgestellt gewesen war. Sie stahlen im Tatzeitraum von circa 10:00 Uhr bis circa 12:00 Uhr den Scooter samt Schloss und entfernten sich anschließend unbemerkt. Ob zwischen den Diebstählen ein Zusammenhang besteht ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 13:25

    LPI-EF: Pedelec aus Auto gestohlen

    Erfurt (ots) - Donnerstagnacht (21.05.2026) nutzten Diebe in der Erfurter Innenstadt eine günstige Gelegenheit. Die Unbekannten brachen zunächst einen VW auf, der in der Thomasstraße abgestellt gewesen war. Anschließend stahlen sie ein Pedelec der Marke Cube, zwei Rucksäcke, eine Fahrradtasche, Sportkleidung und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der Wert der Beute wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. Die ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:24

    LPI-EF: Sozia bei Motorradunfall schwer verletzt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Nachmittag (26.05.2026) wurde eine 54-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Buttstädt schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhren eine 16-jährige Moped-Fahrerin und ein 63-Jähriger Motorrad-Fahrer kurz nach 16:00 Uhr die Niederreißener Straße. Der 63-Jährige beabsichtigte die 16-Jährige zu überholen. Die Moped-Fahrerin übersah diesen, setzte den Blinker und bog nach ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 14:54

    LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

    Erfurt (ots) - Eine Streifenbesatzung ertappte am Sonntagnachmittag in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Im Bereich Juri-Gagarin-Ring kontrollierten die Beamten gegen 16:05 Uhr einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm schlug ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Damit war die Fahrt für ihn beendet und er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin hatte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren