Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen am Wochenende mehrere E-Scooter in Erfurt

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden drei E-Scooter in Erfurt gestohlen. Freitagnacht (22.05.2026) stahlen Unbekannte einen Scooter der Marke Segway. Dieser war in der Rigaer Straße abgestellt gewesen. Am Samstag (23.05.2026) schlugen Unbekannte in der Mainzer Straße zu. Die Diebe entwendeten den Scooter der Marke Xiaomi im Tatzeitraum von etwa 08:00 Uhr bis etwa 18:00 Uhr. Sonntagvormittag (24.05.2026) hatten es Unbekannte auf einen E-Scooter der Marke Evercross abgesehen, der am Hirschlachufer abgestellt gewesen war. Sie stahlen im Tatzeitraum von circa 10:00 Uhr bis circa 12:00 Uhr den Scooter samt Schloss und entfernten sich anschließend unbemerkt. Ob zwischen den Diebstählen ein Zusammenhang besteht ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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