Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rettungshubschrauber nach schwerem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda im Einsatz

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Vormittag (26.05.2026) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda. Eine 81-jährige VW-Fahrerin war gegen 09:45 Uhr auf der Landstraße in Richtung Riethgen unterwegs gewesen. Ein 56-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Landstraße zeitgleich in Richtung Bundesstraße. Nach ersten Erkenntnissen geriet der 56-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich in den Gegenverkehr. Ein Ausweichmanöver konnte einen Frontalzusammenstoß verhindern, es kam aber dennoch zur seitlichen Kollision der beiden Autos. Beide Auto-Fahrer wurden durch den Aufprall verletzt. Die 81-Jährige wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 20.000 Euro. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell