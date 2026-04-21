Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Die Fahrradsaison hat begonnen - und damit auch die Hochsaison für die Diebe

Hannover (ots)

Steigende Temperaturen und Sonnenschein bringen derzeit viele Menschen zurück aufs Fahrrad. Wichtig für die beginnende Radsaison ist dabei nicht nur ein straßentaugliches Rad, sondern auch der richtige Diebstahlschutz. Denn insbesondere hochwertige Fahrräder und E-Bikes stehen weiterhin im Visier von Tätern - mit entsprechend hohen Schadenssummen. Allein im Jahr 2025 entstand in Niedersachsen durch Fahrraddiebstähle ein Schaden von rund 28 Millionen Euro.

Sicher abschließen - richtig und umfassend

Ein wirksamer Diebstahlschutz beginnt mit dem richtigen Schloss. Um das Rad effektiv vor Diebstahl zu schützen, sollten Fahrradfahrende auf massive und hochwertige Bügel-, Stahlketten- oder Panzerkabelschlösser setzen. Das Schloss muss groß genug sein, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand, etwa einem Fahrradständer, zu befestigen. Nur Vorder- und Hinterrad zu blockieren reicht nicht, denn so können Räder leicht weggetragen oder verladen werden - ein Risiko, das besonders für E-Bikes gilt. Hier sollten zusätzlich Akku und wertvolles Zubehör gesichert werden, da die rädereigenen Schlösser meist keinen ausreichenden Schutz bieten. Auch in Kellern oder Garagen lohnt sich eine zusätzliche Sicherung. Wer technisch noch einen Schritt weitergehen möchte, kann einen GPS-Tracker am Rad anbringen. Dieser alarmiert das Smartphone, sobald das Rad bewegt wird, und übermittelt gleichzeitig den Standort.

Fahrräder individuell kennzeichnen

Damit gestohlene Fahrräder ihrem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden können, sollten sie eindeutig identifizierbar sein. Viele in Deutschland verkaufte Räder haben bereits eine eingeschlagene Rahmennummer, die dauerhaft mit dem Rahmen verbunden ist. Alternativ lässt sich das Rad codieren - so kann die Polizei die Wohnanschrift des Eigentümers ermitteln. Fachhändler wissen, wo diese Codierung angeboten wird.

Fahrraddaten im Fahrradpass festhalten

Alle wichtigen Daten des Rad (z.B. Codier- oder Rahmennummer, Rahmengröße, Versicherung, Hersteller, Modell, Radtyp, Foto, Eigentumsnachweis) sollten außerdem in einem Fahrradpass festgehalten werden. Das hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümer gestohlener Räder zu finden. Viele Händler stellen einen solchen aus - die Polizei rät, schon beim Kauf danach zu fragen.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zum Schutz vor Fahrraddiebstahl, was zu tun ist, wenn das Rad dennoch abhandenkommt sowie einen Fahrradpass zum Ausfüllen finden Sie im Faltblatt "Räder richtig sichern" der Polizei: www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-sichern

Das LKA Niedersachsen hat Präventionshinweise zusammengestellt und zeigt in einem kleinen Filmbeitrag, wie einfach ungeeignete Schlösser gewaltsam geöffnet werden können, Link https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuelles_und_kampagnen/protect-your-bike-117473.html

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