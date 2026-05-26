LPI-EF: Motorrad in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots) - Freitagnachmittag (22.05.2026) verletzte sich ein betrunkener Radfahrer im Erfurter Umland. Der 48-Jährige war gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als er auf einer Kreuzung im Ortsteil Mittelhausen stürzte. Zeugen leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Hinzugerufene Polizisten stellten vor Ort fest, dass der Mann mit drei Promille deutlich alkoholisiert war. Der Mann wurde zur ...

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