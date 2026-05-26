Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Motorrad in Erfurt gestohlen
Erfurt (ots)
Freitagnacht (22.05.2026) wurde im Erfurter Norden ein Motorrad gestohlen. Der 61-jährige Eigentümer hatte sein Motorrad der Marke Yamaha im Tatzeitraum von etwa 03:00 Uhr bis etwa 06:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Ulan-Bator-Straße abgestellt. Diebe stahlen das Kraftrad und flohen anschließend unerkannt vom Tatort. Der Wert der Beute beträgt etwa 4.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)
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