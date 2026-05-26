Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag (22.05.2026) kam es im Erfurter Ortsteil Moskauer Platz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 15:00 Uhr auf der Bukarester Straße unterwegs gewesen. Der Mercedes-Fahrer musste auf Höhe der Moskauer Straße verkehrsbedingt halten, dies bemerkte ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer zu spät. Der 18-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Mercedes auf. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Mercedes-Fahrer wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 2.300 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell