Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach E-Scooter-Diebstahl

Rinteln (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 05.05.2026, zwischen ca. 7.15 und 13.05 Uhr wurde ein E-Scooter am Fahrradstand nahe der Bushaltestelle an der IGS Rinteln gestohlen. Der E-Scooter von Ninebot war mit einem Schloss gesichert. Dem unbekannten Täter gelang es augenscheinlich, den Scooter aus dem Schloss herauszudrehen. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/96460 entgegen.

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