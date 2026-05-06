Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Apelern - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Apelern (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 05.05.2026, zwischen ca. 5.50 und 14.45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht an der Lyhrener Dorfstraße in Apelern.

Ein in Höhe der Hausnr. 9 geparkter schwarzer Audi wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Fahrzeugheck in Form von Kratzern und Dellen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 entgegen.

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