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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Apelern - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Apelern (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 05.05.2026, zwischen ca. 5.50 und 14.45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht an der Lyhrener Dorfstraße in Apelern.

Ein in Höhe der Hausnr. 9 geparkter schwarzer Audi wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Fahrzeugheck in Form von Kratzern und Dellen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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