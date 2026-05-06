Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(KEM) In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen ca. 0 und 4 Uhr ereignete sich an der Hauptstraße in Rinteln eine Verkehrsunfallflucht.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich aus Richtung Kleinbremen kommend die Hauptstraße in Fahrtrichtung Todenmann, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hauptstraße 47 von der Fahrbahn abkam und mit der Hauswand sowie einem Blumenkasten kollidierte. Der Schaden wurde vorläufig auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Am Unfallort wurde ein Frontscheinwerfer aufgefunden, der auf einen Skoda Octavia Combi hindeutet. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/96460 entgegen.

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