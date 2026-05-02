Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit zwei Motorradfahrern

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

KIRCHHEIM-WILLINGSHAIN. Am Samstag (02.05.), gegen 14 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer hintereinander die Kreisstraße 34 aus Raboldshausen kommend in Fahrtrichtung Willingshain. In einer scharfen Linkskurve fuhr der 58-jährige Fahrer des hinteren Motorrades auf das vor ihm fahrende Motorrad, dass durch eine 49-jährige Fahrerin geführt wurde, auf. Hierbei kamen beide von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin des vorausfahrenden Zweirades wurde beim Sturz leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Motorrädern und einem Straßenschild entstand ein Gesamtschaden von circa 32.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten jeweils von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Sippel

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