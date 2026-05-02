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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über zwei Verkehrsunfälle im Landkreis Fulda

Landkreis Fulda (ots)

Schwerer Verkehrsunfall in Neuhof: Motorradfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

NEUHOF (Landkreis Fulda)- Am heutigen Samstag (02.05.) kam es in der Fuldaer Straße in Neuhof zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 18 Jahre alte, aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Motorradfahrerin, verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstand. Unfallhergang: Gegen 16.45 Uhr befuhr eine 41 jährige, aus dem Landkreis Fulda stammende Pkw-Fahrerin die Fuldaer Straße aus der Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Dorfborn. In Höhe der Hausnummer 35 wurde sie aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugs sowie gleichzeitigem Gegenverkehr zum Anhalten gezwungen. Eine nachfolgende Motorradfahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät. Trotz Bremsversuchs konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte frontal gegen das Heck des stehenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin von ihrem Kraftrad geschleudert, passierte den Pkw seitlich und kam erst links vor der Fahrzeugfront auf dem Asphalt zum Liegen. Das Motorrad stürzte unmittelbar hinter dem Pkw zu Boden. Die Motorradfahrerin zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde sie zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die Pkw-Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen körperlich unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei die Schadenshöhe aktuell noch nicht sicher beziffert werden kann. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Unfallflucht in Neuhof: Pkw überschlägt sich - Polizei sucht weißen Audi

NEUHOF (Landkreis Fulda) - Zu einem schweren Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Samstag (02.05.) auf der Hattenhofer Straße. Eine Person wurde dabei schwer verletzt; der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Unfallhergang durch riskantes Ausweichmanöver Gegen 10.15 Uhr befuhr ein 30 Jahre alter, aus dem Landkreis Fulda stammender Pkw-Fahrer die Hattenhofer Straße aus Neuhof kommend in Richtung Hattenhof. In Höhe der Hausnummer 32 kam ihm nach ersten Erkenntnissen ein weißer Pkw - mutmaßlich ein Audi - entgegen. Dieser soll sich zum Zeitpunkt der Begegnung weit auf der Gegenfahrbahn befunden haben. Um eine Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, steuerte der Fahrer seinen Wagen nach rechts in die Bankette. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Der Pkw blieb schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof mit technischem Gerät befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Unfallflucht - Zeugen gesucht Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Pkw setzte die Fahrt fort, ohne sich um die verunfallte Person zu kümmern oder den Pflichten als Unfallbeteiligte(r) nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: - Wer hat den Unfall im Bereich der Hattenhofer Straße beobachtet? - Wer kann Angaben zu einem weißen Audi (oder ähnlichem Fahrzeug) machen, der zur fraglichen Zeit in Richtung Neuhof unterwegs war? Hinweise nimmt die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/1052300, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de entgegen.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, Reuß, PHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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