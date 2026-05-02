PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Spiegel in Hofaschenbach abgefahren

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Montag (27.04.) ereignete sich in Nüsttal-Hofaschenbach in der Hünfelder Straße zwischen 06.30 und 07.15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Spiegel eines parkenden PKW Ford abgefahren wurde. Der Verursacher befuhr mit einem Ford Transit die Hünfelder Straße und streifte hierbei den ordnungsgemäß geparkten PKW. Hierbei verlor er einen Teil seines Spiegels. Dadurch konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Ford Transit handeln muss. Dieser setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 400 Euro zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 01:20

    POL-OH: Verkehrsunfall mit gestürztem Kradfahrer

    Fulda (ots) - Haunetal. Am Freitag (01.05.), gg. 17.00 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Fahrzeugführer eines Kraftrades die L3471 aus Haunetal-Wetzlos kommend in Richtung Niederaula-Solms. In einer Linkskurve verlor dieser die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Er zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 21:40

    POL-OH: Zwei Verletzte nach Kollision in Fulda

    Fulda (ots) - Am Donnerstag, (30.04.), waren um 14:20 Uhr drei Fahrzeuge an einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße in Fulda beteiligt. Zwei Pkw der Marke Audi standen an der roten Ampel an der Einmündung Abstor. Ein Pkw VW Golf fuhr dann auf den einen Audi auf und schob diesen auf den zweiten, so dass alle drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 21-jährige Unfallverursacher und die Fahrerin des Audi, auf den zuerst ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 07:29

    POL-OH: Verkehrsunfälle

    Bad Hersfeld (ots) - Kirchheim Am Donnerstag (30.04.), gg. 22.00 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine die Heddersdorfer Straße, Kirchheim-Heddersdorf, in Richtung Kirchheim. Hier touchierte dieser mit dem Fahrzeug den Ausleger einer Lichtsignalanlage, welche beschädigt wurde. Einzelne Teile fielen auf die Fahrbahn. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000,- Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren