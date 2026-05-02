POL-OH: Spiegel in Hofaschenbach abgefahren
Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)
Am Montag (27.04.) ereignete sich in Nüsttal-Hofaschenbach in der Hünfelder Straße zwischen 06.30 und 07.15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Spiegel eines parkenden PKW Ford abgefahren wurde. Der Verursacher befuhr mit einem Ford Transit die Hünfelder Straße und streifte hierbei den ordnungsgemäß geparkten PKW. Hierbei verlor er einen Teil seines Spiegels. Dadurch konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Ford Transit handeln muss. Dieser setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 400 Euro zu kümmern.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.
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