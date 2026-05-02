POL-OH: Verkehrsunfall mit gestürztem Kradfahrer

Fulda (ots) - Am Donnerstag, (30.04.), waren um 14:20 Uhr drei Fahrzeuge an einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße in Fulda beteiligt. Zwei Pkw der Marke Audi standen an der roten Ampel an der Einmündung Abstor. Ein Pkw VW Golf fuhr dann auf den einen Audi auf und schob diesen auf den zweiten, so dass alle drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 21-jährige Unfallverursacher und die Fahrerin des Audi, auf den zuerst ...

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