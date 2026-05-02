POL-OH: Verkehrsunfall mit gestürztem Kradfahrer
Fulda (ots)
Haunetal. Am Freitag (01.05.), gg. 17.00 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Fahrzeugführer eines Kraftrades die L3471 aus Haunetal-Wetzlos kommend in Richtung Niederaula-Solms. In einer Linkskurve verlor dieser die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Er zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall involviert.
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